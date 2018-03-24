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Girne Belediyesi’nin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

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Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor
Girne Belediyesi’nin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Karakum’da ileriki günlerde açılışı yapılacak Sanat Parkı’na 19 Mayıs Koleji öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları gençlerle birlikte fidan dikti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, göreve geldikleri zaman başlattıkları, kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güngördü, gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çekerek, doğa sevgisini çocuk ve gençlere aşılamanın önemine değindi.

Güngördü, öğrenciler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sürdürdükleri ağaçlandırma çalışmalarının ileriki günlerde de süreceğini ifade ederek, yönetime geldikleri günden bugüne kente beş çocuk oyun parkı kazandırdıklarını, fidan dikim çalışmasının gerçekleştirildiği Sanat Parkı’nın da önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını söyledi.

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