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Girne bölgesi elektrik kesintisi!

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Girne bölgesi elektrik kesintisi!
Girne bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında;

Karaağaç Köyü'ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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