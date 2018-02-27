Girne – Lefkoşa anayolunda bir araç alev aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün,saat 11:00 sıralarında, Girne – Lefkosa Anayolu üzeri Ciklos mevkiinde, Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümündeki elektrik akşamlarinin kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı ile ön panel, ön koltuklar ve ön lastikleri yanarak zarar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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