Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 20. Ulusal Anatomi Kongresi’nde birincilik ödülü aldı

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Çalgüner ve Prof. Dr. Muzaffer Sindel’in aralarında bulunduğu çalışma grubu, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 20. Ulusal Anatomi Kongresi’nde yaptığı sunumla birincilik ödülü kazandı.

Girne Üniversitesinden verilen bilgiye göre, 20. Ulusal Anatomi Kongresi’nde, Prof. Dr. Engin Çalgüner ve Prof. Dr. Muzaffer Sindelson “Lingua Mandibulae’nin Anatomik Konumunun Cerrahi Açıdan Morfolojik Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı sunumlarıyla birincilik ödülü aldılar.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği işbirliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlenen kongrede akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve uzman klinisyenler “Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim” sloganıyla buluştu.