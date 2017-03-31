Girne Üniversitesi’nin kritik mücadelesi

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Kadınlar Ligi’nin 24. haftasında Adana ASKİ’yi ağırlayacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesinin Adana ekibini evinde konuk edeceği maç, 1 Nisan 2017, saat 14.00’de, Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.

Aydın Uğuz: “ Lig’deki Mücadelemiz Adına Önemli Bir Maç…”

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Aydın Uğuz, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “ligdeki yerimizi sağlamlaştırmak adına önemli bir maç” ifadesini kullandı. Mücadele gücü yüksek bir maç geçeceğini belirten Antrenör Uğuz, “ Kendi evimizde galibiyet adına önemli bir maça çıkıyoruz. Oyuncularım galibiyet kararlılığı içerisinde sahada son saniyeye kadar mücadele edecekler. Yeni transferimiz Leilani Mitchell’’in de enerjisi ve yeteneğiyle takıma katkı vereceğine inanıyorum. Savunmadaki konsantrasyonumuzu artırır, hücumları iyi değerlendirirsek evimizdeki maçı galibiyetle tamamlayacağımızı düşünüyorum” dedi.