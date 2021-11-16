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Girne Üniversitesi’nin Yeni Öğrencileri, Girne’yi Keşfetti

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Girne Üniversitesi’nin Yeni Öğrencileri, Düzenlenen Oryantasyon Programı Kapsamında Girne’yi Keşfetti
Girne Üniversitesi’nin Yeni Öğrencileri, Girne’yi Keşfetti

Son iki eğitim yılında Girne Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, düzenlenen oryantasyon programı çerçevesinde Girne şehir turu gerçekleştirildi. ŞGirne Üniversitesi’nin yeni öğrencilerinin Ada’ya uyum sağlaması, Kıbrıs tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaları ve iyi bir motivasyon ile eğitim hayatlarına başlamaları amacıyla düzenlendi.

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Lisanslı rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük ilgisini çeken Girne turu, Bellapais Manastırı ile başladı. Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Girne Kalesi ziyaretleriyle süren geziye öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Üniversite eğitimi için bu yıl ilk kez ülkemize gelen öğrencilerimize, sadece üst düzey bir akademik ortam sunmakla kalmayıp, ülkemizin güzelliklerini, kültürünü ve tarihini tanıtmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

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Yüksek öğrenimlerini sürdürmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tercih eden öğrencilerin, ülkenin tarihi, kültürü ve insanıyla ilgili bilgilendirilmesinin önemine değinen Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Üniversite eğitimi için bu yıl ilk kez ülkemize gelen öğrencilerimize, sadece üst düzey bir akademik ortam sunmakla kalmayıp, ülkemizin güzelliklerini, kültürünü ve tarihini tanıtmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Salihoğlu, arkadaşlarıyla bir araya gelip, yeni yerler keşfederken sosyalleşme forsatı yakalayan öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerleyen dönemde de benzer aktiviteleri tekrarlayacaklarını söyledi.

 

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