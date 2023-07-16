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Girne'de araç yangını

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Girne'de araç yangını
Girne'de araç yangını

15.07.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de, Efe Türker VAR(E-22)’ın kullanımındaki KP 775 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen şarj dinamosunun ısınıp kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın makine kısmındaki şarj dinamosu, elektrik aksamları ve plastik bölümleri yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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