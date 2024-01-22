Girne'de ‘Gerçekle Düş Arasında’ oyunu çocuklar ile buluşacak

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, 3, 10 ve 17 Şubat Cumartesi günleri saat 14.00'te İsmihan Yorgancı'nın yazıp yönettiği ‘Gerçekle Düş Arasında’ çocuk oyununu sahneleyecek. Başrollerini Melis Girgen, Ada Cem Dönmez ve Fatma Tüney’in üstleniyor. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre oyunla ilgili detaylı bilgi için 0533 821 21 44 numaralı cep numarasına ulaşılabileceği ve online bilet almak için www.kibrisbiletcim.com sitesine başvurulabileceği açıklandı.

Oyunun Hikayesi

Tiyatro sahnesinde prova yapan oyuncular, zengin bir patronun tiyatro binasını satın alıp yıkarak alışveriş merkezi yapma planlarıyla karşılaşırlar. Oyuncular, binanın sadece kendileri için değil, halk için bir okul olduğunu savunarak, alışveriş merkezi içine bir tiyatro eklenmesi önerisinde bulunurlar. Hikaye, insanın sahip olduğu değerleri korumasının önemini vurgulayarak, zengin adamın kalbinde bir değişim yaratır ve tiyatro binası kendi halinde bırakılır.