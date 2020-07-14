Girne'de inşaattan düştü, yaralandı

13.07.2020 tarihinde, 14.00 sıralarında, Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işi yapan Reşit ERİŞİK (E-37), çalışmasını bitirip binanın ikinci katından aşağıya indiği esnada ayağının kayması sonucu 170 cm yükseklikten düşerek yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardıma tedavisinden sonra müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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