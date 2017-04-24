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Girne'de kadına şiddet!

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Girne'de kadına şiddet!
Kuzey Kıbrıs’ta kadına şiddetin önüne geçilemiyor. Girne’de meydana gelen olayda yine genç bir kadın bir erkek tarafından darp edildi.

Buse S. isimli genç kadın bu sabah başından geçenleri anlattı.

Sadece arkadaşım dediği bir adam tarafından darp edilen Buse S. “böyle bir olayı susup kabullenmek istemiyorum, şikâyetçiyim, bu insanların adada barınıp burasını daha fazla kirletmelerini istemiyorum” dedi.

Bu sabah 03.50 sularında Emre K.isimli şahsın kendisini darp ettiğini anlatan Buse S. kaşına ve gözüne aldığı darbelerle hastanelik oldu.

Olayın ardından polis karakoluna gidip şikayetçi olan Buse S. aynı şahsın yine saldırmasından korktuğunu ve kendisini güvende hissetmediğini kaydetti.

Kaynak: HK Ajans

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