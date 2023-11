Girne'de Sokak Kavgası: Tartışma Sonucu Bir Kişinin Dirsek Kemiği Kırıldı, Yasal İşlem Başlatıldı

Girne'de Ziya Rızkı Caddesi'nde Şiddetli Kavga: Yasal İşlem Başlatıldı, Dirsek Kemiği Kırılan Şahıs Rahatsızlıkla Karşılaştı"

17 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 09.00 sularında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.S. (E-22), Y.S. (E-58) ve E.B. (E-37) ile M.K.Ö. (E-27) ve O.A. (E-45) arasında yaşanan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine vücutlarına güçlü darbeler indirerek çatıştılar.

Bu çatışmanın ortasında A.S, M.K.Ö.'yü üzerine çekerek yerde düşmesine neden oldu. Bu şiddetli mücadele sonucunda M.K.Ö.'nün dirsek kemiği kırıldı, vahim bir zarar meydana geldi. Olayın ardından A.S., Y.S. ve E.B. ile M.K.Ö. ve O.A. hakkında hemen yasal işlem başlatıldı. Şu an itibarıyla soruşturma devam etmektedir. Olayın detayları, taraflar arasındaki gerilim ve kırılan dirsek kemiği sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlık, bölgedeki güvenlik ve huzur konularını ciddi bir şekilde etkilemektedir