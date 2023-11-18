  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Girne'de Sokak Kavgası: Tartışma Sonucu Bir Kişinin Dirsek Kemiği Kırıldı, Yasal İşlem Başlatıldı

» »
Girne'de Ziya Rızkı Caddesi'nde Meydana Gelen Kavga: Dirsek Kemiği Kırılan Şahısla İlgili Soruşturma Sürüyor
Girne'de Sokak Kavgası: Tartışma Sonucu Bir Kişinin Dirsek Kemiği Kırıldı, Yasal İşlem Başlatıldı

Girne'de Ziya Rızkı Caddesi'nde Şiddetli Kavga: Yasal İşlem Başlatıldı, Dirsek Kemiği Kırılan Şahıs Rahatsızlıkla Karşılaştı"

17 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 09.00 sularında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.S. (E-22), Y.S. (E-58) ve E.B. (E-37) ile M.K.Ö. (E-27) ve O.A. (E-45) arasında yaşanan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine vücutlarına güçlü darbeler indirerek çatıştılar.

Bu çatışmanın ortasında A.S, M.K.Ö.'yü üzerine çekerek yerde düşmesine neden oldu. Bu şiddetli mücadele sonucunda M.K.Ö.'nün dirsek kemiği kırıldı, vahim bir zarar meydana geldi. Olayın ardından A.S., Y.S. ve E.B. ile M.K.Ö. ve O.A. hakkında hemen yasal işlem başlatıldı. Şu an itibarıyla soruşturma devam etmektedir. Olayın detayları, taraflar arasındaki gerilim ve kırılan dirsek kemiği sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlık, bölgedeki güvenlik ve huzur konularını ciddi bir şekilde etkilemektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de sivrisinekle etkin mücadele devam ediyor13 Kasım 2023 Pazartesi 11:21
  • Giğrne'de Tabıp Olmadığı Halde Dudak Dolgusu Yaptı, Tutuklandılar!12 Kasım 2023 Pazar 14:26
  • Dikkat... Bu bölgelerde 5 saat elektrik olmayacak!10 Kasım 2023 Cuma 11:11
  • Bu saatlere dikkat... 5 saat elektrik verilemeyecek09 Kasım 2023 Perşembe 17:37
  • 5 saatlik elektrik kesintisi!09 Kasım 2023 Perşembe 15:13
  • Girne-Alsancak Çevreyolu'nda Alkollü Sürücüden Trafik Kazası08 Kasım 2023 Çarşamba 14:21
  • Girne'de Alkollü Sürücünün Karşı Şeride Geçip Kaza Yaptığı Olayda Tutuklama07 Kasım 2023 Salı 14:49
  • Girne'de Elektrik Borcu Nedeniyle Kasten Hasar: Şüpheli Tutuklandı07 Kasım 2023 Salı 14:44
  • Girne'de Misafirlikte Hırsızlık: 1510 Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı07 Kasım 2023 Salı 14:40
  • Girne'de Elektrik borcu meselesinden eşyaları kasten kırdı!07 Kasım 2023 Salı 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti