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Girne'den son dakika mağlubiyeti...

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Girne'den son dakika mağlubiyeti...
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı siyah beyazlılara 71- 65 yenildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta, ilk devreyi önde geçen ve rakibine 7 sayı fark açan Girne Üniversitesi son dakikalarda maçtan mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada, Girne Üniversitesi Özge Yavaş’ın üç sayılık basketiyle skoru 7-4’e getirdi. Çekişmeli geçen periyotta skor bulan Beşiktaş 10-9 öne geçmeyi başardı. Periyotta sona gelinirken Siyah-Beyazlılar farkı 3’e çıkarmasına rağmen, Simay Karaman ve CappiePondexter ile skor bulan ev sahibi Girne Üniversitesi ilk periyodu 21-20 önde kapatmayı başardı.

İkinci periyotta skor bulan Beşiktaşskorda öne geçmeyi başardı (23-25). Ancak Melisa Can veCappiePondexter ile buna cevap veren Girne Üniversitesi skorda tekrar öne geçti (29-27). Çekişmeli geçen periyotta 31-31’lik eşitlik sağlansa da 7-0’lık seri yakalayan ev sahibi Girne Üniversitesi skoru 38-31’e taşıdı veperiyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak soyunmaodasına da 42-37 önde girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken skor 45-39’a geldi. Bu dakikadan sonra 7-0’lık seri yakalayan Beşiktaş öne geçmeyi başardı (45-46). Mücadele gücü yüksek geçen maçta iki takım da birbirine üstünlük sağlamakta zorlanırken, bitime 3.39 kala 50-50’lik eşitlik sağlandı. Beşiktaş skor bularak 52-51 öne geçse de 7-0’lık bir seri daha yakalayan Girne Üniversitesi 58-52 öne geçti. Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan ev sahibi Girne Üniversitesi final periyoduna 58-55 önde girdi.

Son periyotta ilk üç dakikayı Girne Üniversitesi 60-59 önde geçmeyi başardı. Ancak Beşiktaş, bulduğu sayılarla yakaladığı seriyle 67-62 öne geçti. Girne Üniversitesi bitime 1.12 kala MaricaGajic’ten gelen üç sayılık basketle farkı 2’ye indirdi (65-67). Karşılaşmanın bitimine 22 saniye kala Beşitaş’taLindsay Harding’in serbest atış çizgisinden 2’de 2 atmasıyla fark tekrar 4’e çıktı ve Beşiktaş karşılaşmadan da 71-65 galip ayrıldı.

Girne Üniversitesi’nde: CappiePondexter 18 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Melisa Can 16 sayı, 1 ribaunt, MarijaGajic 9 sayı, 7 ribaunt, Özge Yavaş 6 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, TijanaKrivaceviç 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asist, Simay Karaman 6 sayı, 1 ribaunt, Merve Aydın 4 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

Beşiktaş’ta: ShavonteZellous 27 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Lindsey Harding 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, IvaPerovanovic 16 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, KiahStokes 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

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