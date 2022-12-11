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GMB Başkan adayı Umut Kadı: "Mağusa rant merkezi değil; turizm ve öğrenci kenti olarak anılacak"

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı ve heyeti, Mağusa Kaleiçi'ni ziyaret etti.
GMB Başkan adayı Umut Kadı: "Mağusa rant merkezi değil; turizm ve öğrenci kenti olarak anılacak"

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bölge esnafı ve halkın sorunlarını dinleyen Kadı, projelerini ve hedeflerini anlattı.

Umut Kadı'ya ziyaretinde TDP Genel Başkanı Mine Atlı ile TDP Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Mağusa Kaleiçi esnafıyla bir araya gelen Kadı, bütünleşmiş bir TDP olarak bölgedeki sorunları bildiğini belirterek, bu sorunları çözmek için katılımcı bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

"Mağusa'nın artık bir Umut'u var" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Kadı, genç ve dinamik bir kişi olarak katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini kaydetti.

Kadı, Mağusa'nın dünyanın en güzel şehirleri arasında olduğunu, ancak yıllardır süregelen "yanlış yönetim" anlayışı yüzünden bu özelliğini kaybettiğini ifade etti.

Kadı, Mağusa'nın artık bir rant merkezi değil, turizm ve öğrenci şehri olarak anılacağını vurguladı.    

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