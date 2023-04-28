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Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün sabah saat 10.00’dan akşam saat 21.00’e kadar gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı, vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 10.00’dan akşam saat 21.00’e kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir"

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