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Golden Retriever'ların Noel'i: Robot köpeklerin arasında kamufle oldular (video)

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Brezilya'daki bir alışveriş merkezinde, Noel süsleri ile bezenmiş alanda bulunan robot köpeklerin arasına karışan bir grup Golden Retriever cinsi köpeğin hali, ortaya neşeli görüntüler çıkmsına neden oldu.
Golden Retriever'ların Noel'i: Robot köpeklerin arasında kamufle oldular (video)

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde kaydedilen görüntülerde, 3 Golden Retriever ve Bernese cinsi bir köpeğin AVM'de Noel süsleri ve robot köpekler yerleştirilen bir alanın içerisine girerek ‘kamufle' oldukları görülüyor.

"Golden Retriever cinsi köpekleri olan bir arkadaş grubu ile Bernese cinsi bir köpeği olan bir kişi, Golden cinsi köpeklerden yapılma Noel ağaçı temalı yılbaşı dekorasyonunu görmek için alışveriş merkezinde" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede internette ilgi odağı oldu.

Öte yandan görüntülerde, bir Golden Retriever cinsi bir köpeğin kırmızı bir koltukta oturduğu görülürken, diğer Golden cinsi köpeklerin robot köpeklerin önünde durduğu ve kafalarını salladığı görülüyor.

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