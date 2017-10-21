Golfçüler yardım amaçlı yarıştı

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası'nda hafta sonu Girne Rotary Club Organizasyonuyla 2 günlük turnuva gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak orada bulunan ve farklı gelişen çocuklarımızın da katılımı sağlanarak golf ve müzik aktiviteleriyle oyunlar oynandı ve çekilişlerle hediyeler dağıtıldı.

2 gün oynanan turnuva Stableford ve Full Handicap sistemi ile 18 çukur esasına göre gerçekleşti. Turnuva'nın ilk gününde alınan dereceler:

Net 1. Gülay Garabli - 42 Puan

Net 2. Robert Awbery - 37 Puan

Net 3. Olgun Emirzade - 36 Puan

Turnuva'nın ikinci gününde alınan dereceler:

Net 1. Chris Moores - 41 Puan

Net 2. Carole Sullivan - 40 Puan

Net 3. Shaun Sullivan - 40 Puan

2 Gün sonunda Net Birinciliğini 84 Puan ile Engin Portakalcıoğlu alırken 43 Puan ile Stuart Walker-Saville Gross Birincisi oldu.

Turnuvada verilen diğer kupalar:

Bayrağa En Yakın Vuruş: Judith Young

En Uzun Vuruş: Steve Neufeld

Gelecek Vaadeden Oyuncu: Şimal Kuzey

En Yaşlı Oyuncu: Malcolm Lees

2 günlük aktiviteler sonunda elde edilen tüm gelirler Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi yetkililerine iletildi.