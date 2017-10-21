 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.489
  • Altın 151,185
  • Dolar 3,6704
  • Euro 4,3242
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Golfçüler yardım amaçlı yarıştı

» »
Golfçüler yardım amaçlı yarıştı
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası'nda hafta sonu Girne Rotary Club Organizasyonuyla 2 günlük turnuva gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak orada bulunan ve farklı gelişen çocuklarımızın da katılımı sağlanarak golf ve müzik aktiviteleriyle oyunlar oynandı ve çekilişlerle hediyeler dağıtıldı.

2 gün oynanan turnuva Stableford ve Full Handicap sistemi ile 18 çukur esasına göre gerçekleşti. Turnuva'nın ilk gününde alınan dereceler:

Net 1. Gülay Garabli - 42 Puan

Net 2. Robert Awbery - 37 Puan

Net 3. Olgun Emirzade - 36 Puan

Turnuva'nın ikinci gününde alınan dereceler:

Net 1. Chris Moores - 41 Puan

Net 2. Carole Sullivan - 40 Puan

Net 3. Shaun Sullivan - 40 Puan

2 Gün sonunda Net Birinciliğini 84 Puan ile Engin Portakalcıoğlu alırken 43 Puan ile Stuart Walker-Saville Gross Birincisi oldu.

Turnuvada verilen diğer kupalar:

Bayrağa En Yakın Vuruş: Judith Young

En Uzun Vuruş: Steve Neufeld

Gelecek Vaadeden Oyuncu: Şimal Kuzey

En Yaşlı Oyuncu: Malcolm Lees

2 günlük aktiviteler sonunda elde edilen tüm gelirler Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi yetkililerine iletildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KTSYD Kupası'nın sahibi Çamlık Spor oldu14 Ekim 2017 Cumartesi 09:59
  • Afrodisia’da ilk gün tamamlandı14 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
  • Ares, Half Ironman’de!14 Ekim 2017 Cumartesi 09:46
  • KTSYD Voleybol Kupası’nda final gecesi13 Ekim 2017 Cuma 09:13
  • Siber Balkan rekoru kıran Ayten Benli’yi kabul etti11 Ekim 2017 Çarşamba 14:13
  • İlk rakip İtalyan takım Famila Schio11 Ekim 2017 Çarşamba 12:18
  • Okçulukta seçmeler tamam11 Ekim 2017 Çarşamba 12:17
  • Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu08 Ekim 2017 Pazar 19:25
  • KTSYD Voleybol Kupası yarın başlıyor08 Ekim 2017 Pazar 18:07
  • Dünya Ralli Şampiyornası'nda helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı08 Ekim 2017 Pazar 16:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti