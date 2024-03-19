Gönyeli'de Yasadışı İlaç Satışı: 43 Paket Hap Ele Geçirildi, İşletmeci Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gönyeli'deki bir işyerinde yapılan kontrolde, eczacı olmayan kişiler tarafından satılan ve gümrüğe beyan edilmemiş 43 paket hap ele geçirildi. İşletmeci Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor

Gönyeli'de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından gerçekleştirilen bir işyeri kontrolü, şok edici bir yasadışı faaliyeti gün yüzüne çıkardı. 18 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu kontrolde, eczacı olmayan kişilerin satması yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş olan toplam 43 paket hap ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu hapların kanunsuz olarak işyerinde tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi ve derhal emare olarak alındı. İşyerinin işletmecisi olan Ö.K. (E-27) hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci titizlikle yürütülüyor.