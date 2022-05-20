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Google, iş görüşmelerine hazırlayan uygulama yayınladı

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Şu an için sadece Amerika'da kullanılabilen yeni uygulama ile Google, iş arayan kullanıcılarını görüşmeler için hazırlamayı hedefliyor.
Google, iş görüşmelerine hazırlayan uygulama yayınladı

Google, adayların işe alım uzmanlarının önünde daha rahat ve kendinden emin olmaları için mülakatlara hazırlanmalarına yardımcı olacak ücretsiz bir araç olan “Mülakat Antrenmanı”nı (Interview Warmup) yarattı. Uygulama, yanıtları analiz etmek ve önerilerde bulunmak için makine öğrenimini kullanıyor.

Mülakata hazırlayan araç, UX tasarımı, e-ticaret, proje yönetimi, veri analizi ve BT desteğini kapsayan Google Kariyer Sertifikaları ile ilgili yanıtları değerlendirmek için tasarlandı. Ancak, “Bana biraz kendinizden bahsedin” ve “Bir sonraki işinizde neler arıyorsunuz?” gibi genel sorulara verilen yanıtlara baktığı için herkes kullanabilir.

Şu an için Mülakat Antrenmanı yalnızca ABD’de kullanılabiliyor.

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