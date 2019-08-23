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Gram altın 277 lira seviyelerinde

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen Dolar/TL 'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı
Gram altın 277 lira seviyelerinde

Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.848 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.496,7 dolardan alıcı buluyor. 

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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