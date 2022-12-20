Gülşen 117 gün sonra sahnelere geri döndü

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan Gülşen, sahnelere geri döndü. 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, 4 gün cezaevinde kaldı ardından tahliye oldu ancak ev hapsine çarptırıldı. Cezasının kaldırılmasının ardından tüm konserlerini iptal ederek uzun süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, haftalar sonra Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne aldı.

Gülşen sahnede Züleyha Kuru'nun Allure koleksiyonundan siyah bir elbise tercih etti. Dans edip şarkılarını söyleyen sanatçıya hayranları destek verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.