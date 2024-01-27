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Güneşköy'de köpeği tabanca ile vuran şahıs aranıyor!

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Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü mevkinde bir köpeği tabanca ile vurarak öldüren şahıs, köpeğin sahibi tarafından aranıyor.
Güneşköy'de köpeği tabanca ile vuran şahıs aranıyor!

Güzelyurt ilçesine bağlı Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü mevkinde bir köpeği tabanca ile vurarak öldüren şahıs halen köpeğin sahibi tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eroza Tatil Köyü mevkinde gezintiye çıkan köpeğin sahibi, köpeğini bir kişinin tabanca ile vurduğunu gördü. Köpeğin sahibinin müdahalesi üzerine kaçan şahıs, hala yakalanamadı.

Son dönemde Güzelyurt bölgesinde artan suç oranları, vatandaşlarda endişe yaratıyor. Güneşköy'de meydana gelen olay da bu endişeyi daha da artırdı.

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