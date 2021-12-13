  • BIST 2.069,47
  • Altın 811.31374
  • Dolar 14.253
  • Euro 16.0857
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Covid-19’a yakalandı

» »
Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Ramaphosa'nın hafif semptomları olduğu ifade edildi.
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Covid-19’a yakalandı

Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Ramaphosa'nın hafif semptomları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ramaphosa'nın erken saatlerde Cape Town’daki eski Başkan Yardımcısı FW de Klerk’in onuruna düzenlenen Devlet Anma Töreni'nden ayrıldıktan sonra kendini iyi hissetmemeye başladığı ve test yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Aşıları tam olan Başkan Ramaphosa, Cape Town’da kendini tecrit ediyor ve önümüzdeki hafta için tüm sorumlulukları Başkan Yardımcısı David Mabuza’ya devretti” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika’da Covid-19 Vakaları Dört Katına Çıktı04 Aralık 2021 Cumartesi 16:55
  • Bilyeyle oy atılan ülke…01 Aralık 2021 Çarşamba 18:57
  • Uçakta Kızarmış Çekirge Satıldı; Havayolu Şirketinden Yasak Geldi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:41
  • Omicron varyantı: Güney Afrika lideri Ramaphosa, seyahat kısıtlamalarını KINADI!29 Kasım 2021 Pazartesi 16:36
  • Ruanda, Omicron nedeniyle 3 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu29 Kasım 2021 Pazartesi 12:02
  • Cezayirliler Erken Yerel Seçimler İçin Sandık Başında27 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
  • Mogadişu'da bombalı saldırı25 Kasım 2021 Perşembe 11:34
  • Somali'deki kuraklık milyonlarca çocuğu tehdit ediyor24 Kasım 2021 Çarşamba 19:40
  • Kenya'da, aşı olmayanlar yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak22 Kasım 2021 Pazartesi 10:44
  • 100’den fazla mahkum cezaevinden toplu firar etti!21 Kasım 2021 Pazar 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti