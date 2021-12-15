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Güney Afrika’nın Eski Başkanına 15 Yıllık Hapis Kararı

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Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın 15 aylık hapis cezasını tamamlaması için cezaevine dönmesine karar verdi.
Güney Afrika’nın Eski Başkanına 15 Yıllık Hapis Kararı

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın Eylül ayında sağlık nedeniyle verilen şartlı tahliye ile serbest bırakılması kararını iptal etti.

Yargıç Elias Matojane tarafından bugün okunan kararda, verilen tahliyenin yasadışı olması gerekçe gösterilerek iptal edildiği açıklandı.

Mahkeme, 2018'de görevi sona eren Zuma'nın yolsuzluk soruşturmasına katılma talimatlarını göz ardı ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 aylık hapis cezasını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Eski Başkanın avukatlarının karara itiraz ettiği belirtilirken, alınan kararın açıkça yanlış olduğu ve bir üst mahkemenin tamamen farklı bir sonuca varacağına dair beklentilerin olduğu ifade edildi.

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