Güney Kıbrıs İkinci Kez “0” Vakayı Yakaladı

Güney Kıbrıs’ın, son dört gün içerisinde, koronavirüs vaka sayısında ikinci kez “0”ı yakaladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın en son 23 Mayıs tarihinde “0” rakamını yakaladığını yazdılar.

Gazete Güney Kıbrıs’ta, yapılan 2 bin 640 test sonucunda dün de vakaya rastlanılmadığını belirtti.

İlgili haberi “Dün Yeni Vaka Yok” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta dün vakaya rastlanılmamasının, koronavirüsün hala burada olduğu detayını atlamayan uzmanlarda memnuniyet yarattığını da yazdı.