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Güney Kıbrıs Kazakistan ile işbirliğini geliştirmek istiyor

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Güney Kıbrıs’ın, Kazakistan’ın son yıllarda kalkınan bir ülke haline gelmesinden dolayı, işbirliğini geliştirmek istediği belirtildi.
Güney Kıbrıs Kazakistan ile işbirliğini geliştirmek istiyor

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’ın, Kazakistan ile Avrupa arasındaki bağlantı noktası olmayı istediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında geçtiğimiz mayıs ayında, vergi kaçakçılığının önlenmesi için anlaşma imzalandığını anımsattı.

Habere göre KPMG Güney Kıbrıs Yönetim Kurulu üyesi Kostas Markidis, yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın kendilerini ilgilendiren ve 10 yıldır takip ettikleri bir pazar olduğunu ifade etti. 

Birleşik Krallık’ın, Avrupa içerisinde Kazakistan’ın en büyük ticari ortağı olduğunu ifade eden Markidis, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çıkışıyla birlikte ayrıca İngiliz hukukunu uygulayan Güney Kıbrıs gibi ülkeler için kalkınma perspektiflerinin ortaya çıkacağını belirtti. 

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