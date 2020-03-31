Güney Kıbrıs koronavirüs salgını ile mücadeleyi sürdürüyor.

Rum Yönetimi salgını önlemek amacıyla yeni ek önlemler açıkladı.Rum hükümetinin açıkladığı yeni tedbirler arasında akşam saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya sokağa çıkma yasağı da bulunuyor.Ev misafirlikleri yasaklanırken, günde sadece 1 kez, özel izin alarak dışarıya çıkabilecek.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta polisler haneleri kontrol ederek, evde kimin daimi olarak yaşadığını, kimin misafir olduğunu denetleyebilecek.

Süpermarketler, fırın ve pastaneler pazar günleri kapalı olacak.Öte yandan Koronavirüsle mücadele eden Güney Kıbrıs’ta vaka sayısındaki artış sürüyor.

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 16 yeni vakanın saptandığını duyurdu.

Vaka sayısı 230’a yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 7 oldu.

Güney Kıbrıs’ta 10 kişinin de entübe bir şekilde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini belirtildi.