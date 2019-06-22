Güney Kıbrıs ve ABD ilişkileri için izahat istendi

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, DİSİ-Anastasiadis hükümetinin, ABD’nin Ada’daki varlığı konusunda ileriye götürülenler ve Trump hükümetine yönelik hangi taahhütlerin üstlenildiği konusunda izahatta bulunmasını istedi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Lukaidis’in, meclise yönelik sorduğu iki soruda, hükümeti bir kez daha Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri konusunda açıklama yapmaya çağırdığını yazdı.

Haber göre Lukaidis, Anastasiadis hükümetini,ABD ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanları tarafından Kasım 2018’de imzalanan savunma ve güvenlik konularıyla ilgili niyet beyanının içeriği konusunda da izahat vermeye çağırdı.

Lukaidis ayrıca ilgili bakanın, İngiliz Üslerinde, askeri altyapılarla ilgili gerçekleştirilmekte olan çalışmalar konusunda hükümetin bilgisi olup olmadığını açıklamasını istedi.