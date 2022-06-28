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Güney Kıbrıs, yangınla mücadele için adımlar atıyor

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Güney Kıbrıs 4 yeni yangın söndürme aracı daha aldı. Böylece Güney Kıbrıs'taki yangın söndürme araçlarının sayısı 13'e yükseldi.
Güney Kıbrıs, yangınla mücadele için adımlar atıyor

Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İspanyol menşeli “Air Tractor” uçaklarının bugün, Latin Amerika’dan Güney Kıbrıs’a gideceğini; bir hafta içinde de Rus menşeli “Kamov” helikopterlerinin teslim alınacağını yazdı.

Haberde, yeni araçlarla birlikte Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısının 13’e çıktığı kaydedildi.

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