Güney Kıbrıs, yangınla mücadele için adımlar atıyor

Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, İspanyol menşeli “Air Tractor” uçaklarının bugün, Latin Amerika’dan Güney Kıbrıs’a gideceğini; bir hafta içinde de Rus menşeli “Kamov” helikopterlerinin teslim alınacağını yazdı.
Haberde, yeni araçlarla birlikte Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısının 13’e çıktığı kaydedildi.
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