  • BIST 97.589
  • Altın 235,814
  • Dolar 5,7401
  • Euro 6,4898
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili önemli gelişmeler beklenitisi

» »
Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili ileriki adımların netleşmesi açısından bu hafta önemli gelişmelerin beklendiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili önemli gelişmeler beklenitisi

Fileleftheros gazetesi, “Hepsi Planlama İçin  Geliyor - Total-ENI, Noble, ExxonMobil Yataklarının Oyuncuları İleriki Adımları Netleştiriyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın enerji programına ilişkin gelişmelere yer verdi.

Total-ENI şirketi, Noble himayesindeki “Afrodit” konsorsiyumu yetkililerinin yanı sıra ExxonMobil şirketinin yeni başkan yardımcısının ayrı ayrı müzakerelerde bulunmak amacıyla bu hafta Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını yazdı.

Rum Enerji Bakanlığı’nın, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren,  Total ve ENI şirketlerinin üst düzey heyetleriyle, arka arkaya uzun görüşmeler yapmaya başladığını ve bunların iki düzeyde yapılmakta olduğunu yazan gazete, ilkinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’nci parselden faydalanma ve araştırma haklarının devri sözleşmesinin nihai koşullarının müzakere edilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Fransız-İtalyan konsorsiyumunun, 2019-2020 sonundaki dönemi için şekillenen programa bu sondajları dahil ederek söz konusu yataktaki sondajlara ilişkin “atak program” önerdiğini yazdı.

Öte yandan Rum tarafının  ise, sözleşmenin imzalanmasıyla, konsorsiyumun hükümete vereceği primi artırmak adına  baskı da yaptığı belirtildi.

Hükümetin, Total’ın önemli bir oranla 8’inci parsele dahil olabilmesi için şu anda ENI’nin sahip olduğu 8’inci parselin haklarında değişikliğe olanak sağlayacak karara ilişkin müzakerelerin tamamlanacağının görülmekte olduğunu yazan gazete, 8’inci parsel için de sondaj programlarının bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Noble-Shell-Delek konsorsiyumu üst düzey yetkililerinden oluşan heyetle, “Afrodit” yatağının gelirlerinin paylaşılması ve bundan faydalanılmasına ilişkin sözleşmede değişikliklerin sağlanmasını amaçlayan, yoğun ve zor olan müzakerelerin ise dün itibarıyla başladığını yazdı.

Habere göre her iki taraf da, daha önce  müzakereler içerisinde şekillendirdikleri pozisyonlarından çok uzak değil.

Güney Kıbrıs’taki bir diğer gelişmenin ise Tristan Aspray’in yerine atanan ExxonMobil şirketinin Akdeniz, Rusya ve Orta Doğu konularıyla ilgili yeni Başkan Yardımcısı Donald Bagley’in, geçtiğimiz Pazartesi gününden  itibaren Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve bilgilendirme nitelikli temaslar yaptığını yazan gazete, Bagley’in, Ada’da bulunmasının, ExxonMobil’in, programına verdiği önemi de gösterdiğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS VE ANKARA ARASINDA NAVTEX SAVAŞLARI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Ankara arasında navtex savaşlarının yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin, sadece Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki tatbikatlara ilişkin bölgeleri yasa dışı bağlamakla kalmadığını, parsellerdeki  yeni sondajlarla ilgili ön hazırlık faaliyetlerinin yapılmasını da engellediğini iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın, Malta bandıralı “PSV Highland Navigator” gemisi tarafından “MEB” içerisinde ve 10’uncu parseli kapsayan bölgede  denizaltı faaliyetlerinin yapılması için 23 Nisan-10 Mayıs tarihleri için Navtex (NW210/19) yayımladığını belirtti.

Gazete ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde bir sondaj yapma niyetinde olduğunu da anımsattı.

Habere göre Türkiye, Güney Kıbrıs tarafından yayımlanan Navtex’in, yetkili bir istasyon tarafından yayımlanmadığını, bunun Türk sorumluluğu bölgesi içerisinde yetkilendirilmemiş bir faaliyet olduğunu, bu konudaki sorumlunun Antalya’daki istasyon olduğunu belirterek buna tepki olarak iki Navtex  (480/19 VE 481/19) yayımladı.

Türkiye’nin ikinci Navtex’inin ise Güney Kıbrıs’ın NW210/19 ilanının, Türk deniz yetki alanlarını ihlal ettiğinden ve bunun geçersiz olduğundan söz ettiğini de belirten gazete, Türkiye’nin   ayrıca   “PSV Highland Navigator” gemisinin çalışmalarının yapılacağı bölgeyi kapsayacak şekilde “MEB” içerisinde tatbikat yapmak için de yeni Navtex yayınlamakta hızlı davrandığını;  Güney Kıbrıs’ın ise, söz konusu bölgelerin kendi yetkisinde bulunduğunu belirterek  Türk duyurusunun geçersiz olduğunu açıkladığını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan Meclisi Eğitim İşleri Komitesi’nden üç kişilik heyetin, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.16 Nisan 2019 Salı 13:42
  • Taş ocağında kadın cesedi bulundu15 Nisan 2019 Pazartesi 12:13
  • Kıbrıslı Türklerin taşınmazları normal olarak vergilendiriliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 12:12
  • Prodromu artık doğal gazımız var15 Nisan 2019 Pazartesi 12:11
  • Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısı 2650815 Nisan 2019 Pazartesi 12:05
  • Rum yönetimi 700 Din görevlisinin maaşını 1 yıl daha ödeyecek14 Nisan 2019 Pazar 10:20
  • Neofitu: “Meclis kendini feshetsin”13 Nisan 2019 Cumartesi 17:21
  • Anastasiadis Ürdün ve Gürcistan’a gidiyor13 Nisan 2019 Cumartesi 14:11
  • Güney Kıbrıs ile Mısır arasında denizaltı doğal gaz borusu döşenmesi anlaşması Rum Meclisi’nde onaylandı13 Nisan 2019 Cumartesi 14:10
  • Neofitu: “Meclis kendini feshetsin”13 Nisan 2019 Cumartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti