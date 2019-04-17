Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili önemli gelişmeler beklenitisi

Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili ileriki adımların netleşmesi açısından bu hafta önemli gelişmelerin beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Hepsi Planlama İçin Geliyor - Total-ENI, Noble, ExxonMobil Yataklarının Oyuncuları İleriki Adımları Netleştiriyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın enerji programına ilişkin gelişmelere yer verdi.

Total-ENI şirketi, Noble himayesindeki “Afrodit” konsorsiyumu yetkililerinin yanı sıra ExxonMobil şirketinin yeni başkan yardımcısının ayrı ayrı müzakerelerde bulunmak amacıyla bu hafta Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını yazdı.

Rum Enerji Bakanlığı’nın, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren, Total ve ENI şirketlerinin üst düzey heyetleriyle, arka arkaya uzun görüşmeler yapmaya başladığını ve bunların iki düzeyde yapılmakta olduğunu yazan gazete, ilkinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’nci parselden faydalanma ve araştırma haklarının devri sözleşmesinin nihai koşullarının müzakere edilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Fransız-İtalyan konsorsiyumunun, 2019-2020 sonundaki dönemi için şekillenen programa bu sondajları dahil ederek söz konusu yataktaki sondajlara ilişkin “atak program” önerdiğini yazdı.

Öte yandan Rum tarafının ise, sözleşmenin imzalanmasıyla, konsorsiyumun hükümete vereceği primi artırmak adına baskı da yaptığı belirtildi.

Hükümetin, Total’ın önemli bir oranla 8’inci parsele dahil olabilmesi için şu anda ENI’nin sahip olduğu 8’inci parselin haklarında değişikliğe olanak sağlayacak karara ilişkin müzakerelerin tamamlanacağının görülmekte olduğunu yazan gazete, 8’inci parsel için de sondaj programlarının bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Noble-Shell-Delek konsorsiyumu üst düzey yetkililerinden oluşan heyetle, “Afrodit” yatağının gelirlerinin paylaşılması ve bundan faydalanılmasına ilişkin sözleşmede değişikliklerin sağlanmasını amaçlayan, yoğun ve zor olan müzakerelerin ise dün itibarıyla başladığını yazdı.

Habere göre her iki taraf da, daha önce müzakereler içerisinde şekillendirdikleri pozisyonlarından çok uzak değil.

Güney Kıbrıs’taki bir diğer gelişmenin ise Tristan Aspray’in yerine atanan ExxonMobil şirketinin Akdeniz, Rusya ve Orta Doğu konularıyla ilgili yeni Başkan Yardımcısı Donald Bagley’in, geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve bilgilendirme nitelikli temaslar yaptığını yazan gazete, Bagley’in, Ada’da bulunmasının, ExxonMobil’in, programına verdiği önemi de gösterdiğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS VE ANKARA ARASINDA NAVTEX SAVAŞLARI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Ankara arasında navtex savaşlarının yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin, sadece Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki tatbikatlara ilişkin bölgeleri yasa dışı bağlamakla kalmadığını, parsellerdeki yeni sondajlarla ilgili ön hazırlık faaliyetlerinin yapılmasını da engellediğini iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın, Malta bandıralı “PSV Highland Navigator” gemisi tarafından “MEB” içerisinde ve 10’uncu parseli kapsayan bölgede denizaltı faaliyetlerinin yapılması için 23 Nisan-10 Mayıs tarihleri için Navtex (NW210/19) yayımladığını belirtti.

Gazete ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde bir sondaj yapma niyetinde olduğunu da anımsattı.

Habere göre Türkiye, Güney Kıbrıs tarafından yayımlanan Navtex’in, yetkili bir istasyon tarafından yayımlanmadığını, bunun Türk sorumluluğu bölgesi içerisinde yetkilendirilmemiş bir faaliyet olduğunu, bu konudaki sorumlunun Antalya’daki istasyon olduğunu belirterek buna tepki olarak iki Navtex (480/19 VE 481/19) yayımladı.

Türkiye’nin ikinci Navtex’inin ise Güney Kıbrıs’ın NW210/19 ilanının, Türk deniz yetki alanlarını ihlal ettiğinden ve bunun geçersiz olduğundan söz ettiğini de belirten gazete, Türkiye’nin ayrıca “PSV Highland Navigator” gemisinin çalışmalarının yapılacağı bölgeyi kapsayacak şekilde “MEB” içerisinde tatbikat yapmak için de yeni Navtex yayınlamakta hızlı davrandığını; Güney Kıbrıs’ın ise, söz konusu bölgelerin kendi yetkisinde bulunduğunu belirterek Türk duyurusunun geçersiz olduğunu açıkladığını yazdı.