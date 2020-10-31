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Güney Kıbrıs’ta Asgari Ücret 870 Euro

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Fileleftheros gazetesi, pandeminin Güney Kıbrıs’taki asgari ücret görüşmelerini sekteye uğratmış olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Çarşamba gün açıkladığı yönetmelik önerisinin, konuyu yeniden gündeme taşıdığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta Asgari Ücret 870 Euro

Fileleftheros gazetesi, pandeminin Güney Kıbrıs’taki asgari ücret görüşmelerini sekteye uğratmış olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Çarşamba gün açıkladığı yönetmelik önerisinin, konuyu yeniden gündeme taşıdığını yazdı.

Gazete, 2012 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta geçerli olan talimat gereği, satış temsilcisi, ev hizmetçisi, okul hademesi, hastabakıcı, kreş ablası, güvenlik görevlisi ve temizlikçi gibi mesleklerde çalışan kişilerin aldığı asgari ücretin 870 Euro olduğunu ve aynı patronla 6 ay kesintisiz çalışmak suretiyle, bu rakamın 924 Euro’ya yükseldiğini kaydetti.

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