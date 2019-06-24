  • BIST 95.555
  • Altın 259,151
  • Dolar 5,7353
  • Euro 6,5350
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı”

» »
Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği (AB) ortalamalarına göre maaşlar daha düşük, temel tüketim ürünleri ise daha pahalı olduğu ifade edildi.
“Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı”

Avrupa İstatistik Birimi’nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, AB’daki 37 bin 85 Euro olan ortalama maaşın Güney Kıbrıs’ta 24 bin 249 Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ekmek, süt, elektrik, yakıt, eğitim vb gibi temel tüketim ürün maliyetinin ise, AB ortalamasından daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ta yiyecek fiyatlarının AB’daki ortalamanın yüzde 8,4 üzerinde olduğunu kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın ekmek ve hububat fiyatlarının AB’dan yüzde 23,4 daha yüksek olduğunu yazdı.

Gazete, AB’dan yüzde 35,7 daha yüksek olan Güney Kıbrıs’ın süt, peynir ve yumurta pahalılığında da ilk sırada olduğunu kaydetti.

Eğitimde de Güney Kıbrıs’taki fiyatların AB’dan yüzde 26 daha yüksek olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın et, balık, meyve, sebze ve patates fiyatlarında ise AB ortalamasına göre daha ucuz olduğunu ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristofyas'ın cenaze töreni programı açıklandı22 Haziran 2019 Cumartesi 15:55
  • Güney Kıbrıs ve ABD ilişkileri için izahat istendi22 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
  • ABD’nin insan ticareti raporuna göre güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada22 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
  • Kızılyürek için Kıbrıs Üniversitesi’nden 5 yıllık ödeneksiz izin22 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
  • Çocuk pornosundan tutuklama22 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
  • Akıncı'dan Rum toplumuna Elence taziye mesajı21 Haziran 2019 Cuma 19:47
  • Hristofyas vefat etti!21 Haziran 2019 Cuma 18:17
  • Anastasiadis Federal Çözümde Israr Eden Akıncı’nın Altını Oyuyor21 Haziran 2019 Cuma 17:30
  • Kıbrıs’ın güneyinde bir ilkokulda vandallık21 Haziran 2019 Cuma 14:56
  • En pahalı süt, yumurta ve peynir güney Kıbrıs ile Yunanistan’da21 Haziran 2019 Cuma 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti