  • BIST 2.775,87
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9596
  • Euro 18.3047
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Güney Kıbrıs’taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı

» »
Güney Kıbrıs’ta görülen ilk maymun çiçeği vakasının 7 temaslısının dün aşılandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı

Güney Kıbrıs’ta görülen ilk maymun çiçeği vakasının 7 temaslısının dün aşılandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın dün yaptığı açıklamada, düne kadar tespit edilen toplam 3 vakanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıpandelas, Cumartesi günü açıklanan iki vakadan birinin turist, diğerinin de denizci olduğunu kaydederken, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Stella Kiriakidu’ya aşıları beklenenden daha hızlı almalarındaki yardımı ve İsrail’e de, aşı bulunamaması halinde kendi aşılarından vermeyi teklif etmesinden ötürü teşekkür etti.

Hacıpandelas, toplu aşılama olmayacağını ve aşılar konusunda dikkatli olunup, bu aşılara ihtiyacı olanların aşılanacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’ı sarsan dinleme skandalının ucu Güney Kıbrıs’a ulaştı06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:10
  • Güneyde Yalnızca Temmuz Ayında 494 Yangın Çıktı06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:23
  • İklim değişikliği yüzünden “istilacı balıklar” geldi06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:52
  • Anastasiadis Trodos’taki yazlığına “sıcak gündemle” gidiyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:25
  • Kasulidis: İki devlet tezi değişmeden müzakere yapılmaz ama...06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:35
  • Doğu Akdeniz’de “Yeni Afrodit”06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Malların idaresi prosedüründe değişiklik için yasa tasarısı05 Ağustos 2022 Cuma 15:36
  • Kasulidis'ten GYÖ'ler konusunda açıklama05 Ağustos 2022 Cuma 14:41
  • Kamu maaşlarında Güney Kıbrıs ilk sıralarda05 Ağustos 2022 Cuma 11:23
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı05 Ağustos 2022 Cuma 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti