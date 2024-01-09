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Güney Kore Meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı

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Hayvanlara insancıl muameleyi savunan Humane Society International örgütüne göre Asya'da her yıl kesilen 30 milyon köpek, Güney Kore dışında, Çin, Vietnam, Endonezya ve Kuzey Kore'de de yeniyor.
Güney Kore Meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı

Güney Kore Meclisi köpek eti tüketilmesini yasaklayan kanunu onayladı. Böylece ülkede 2027 yılından sonra köpek eti yenilmesi yasaklandı. 

Yer yıl yaklaşık bir milyon köpeğin insan tüketimi için yetiştirilip öldürüldüğü Güney Kore'de büyük tartışmalara neden olan yasa tasarısı bugün onaylandı. 

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada tasarı aleyhinde oy kullanan olmadı ve 208 evet oyu ile  tasarı kabul edildi.  

Taslak, prosedür olarak nitelenen Kabine Konseyi ve Devlet Başkanının imzasının ardından yasalaşacak. 

Yasa ile 2027 yılından itibaren insan tüketimi için köpek eti yetiştiriciliği, tüketimi ve satımı yasak olacak. Kanuna karşı gelenler 2 ile 3 arasında hapis cezasına çarptırılacak. 

Köpek eti tüketen ülkeler

Hayvanlara insancıl muameleyi savunan Humane Society International örgütüne göre Asya'da her yıl kesilen 30 milyon köpek, Güney Kore dışında, Çin, Vietnam, Endonezya ve Kuzey Kore'de de yeniyor.

Örgüte göre, Asya'daki kadar olmasa da, köpek eti dünya çapında Gana, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Kuzey Hindistan ve listedeki tek Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bazı kırsal bölgelerinde de yeniyor.

Köpek eti tüketimi, insanda domuz etinde de denk gelinen trişinella hastalığı, kolera ve kuduz salgınlarıyla ilişkilendiriliyor.

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