Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli asker: Sizin şarkılarınızı dinlemek istiyorum

Kuzey Kore'den Güney'e kaçarken diğer Kuzey Koreli askerlerce vurulduğu belirtilen Kuzey Koreli asker tedavi gördüğü hastanede bilinci açıldıktan sonra Güney Kore müziği dinlemek istedi.

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer askerin sınırı geçme kararını Güney Koreli pop gruplarını dinledikten sonra almış olabileceğini söyledi.

Kuzey Koreli asker Güney'e sığındığında kendinde değildi.

Zira Reuters'in aktardığına göre genç asker geçen hafta bir jip çaldıktan sonra sınırı geçmiş, ancak üzerine ateş açılması sonucu 6 kez vurulmuştu.

“BURASI GÜNEY KORE Mİ?”

Doktorlar askerin durumunun stabil olduğunu belirtirken Güney Kore gazetesi Dong-a Ilbo askerin bilinci açıldıktan sonra sorduğu ilk sorunun "Burası Güney Kore mi?' olduğunu yazdı.

Doktorlar askerin bulunduğu yeri doğrulayınca asker bu kez 'Güney Kore şarkıları dinlemek istediğini' söyledi.

ASKERİN KAÇMASINDA K-POP MU ETKİLİ OLDU?

Gazeteye konuşan Güney Kore hükümetinden kaynaklar Kuzey Koreli askerin, Güney Koreli pop gruplarından etkilenip etkilenmediğinin araştırıldığını duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore üzerinde arasında sınırdan dev hoparlörlerle pop müzik yayınları yapmanın da olduğu bir dizi psikolojik propaganda yöntemi uyguluyor.

Ilbo'ya konuşan hükümet kaynakları askerin genç yaşı da düşünüldüğünde K-Pop'un askerin sınırı geçme kararı üzerinde etkisi olmuş olabileceğini belirtiyor.

Askerin kimliği ve rütbesi ise henüz açıklanmadı.