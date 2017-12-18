Güney Lefkoşa’da şiddetli patlama!

Güney Lefkoşa’da, dün akşam üzeri meydana gelen şiddetli patlamanın korkuya neden olduğu belirtildi.

Rum gazeteleri, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ay. Omologiton” bölgesinde, ön cephesinde bir şirketin bulunduğu apartmanda, dün akşam üzeri saat 19.25’te şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ve patlama sonucunda bir kişinin yaralandığını yazdı.

Olaya ilişkin fail veya faillerin, söz konusu şirkete mesaj göndermek istediğini kaydeden Fileleftheros gazetesi, patlama sırasında komşu balkonda bulunan 36 yaşındaki bir kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Habere göre patlama sonucunda apartmanın girişinde ve apartmanın yanında park halinde olan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Gazete şiddetli patlama sesi nedeniyle bölge halkının panik olduğunu, buna bağlı olarak, bilgi almak için arayanların çok olması nedeniyle polisin telefonlarının hiç susmadığını da yazdı.