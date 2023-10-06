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Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edilecek

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“Cyrus Solar Thermal” şirketi tarafından Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edeceği bildirildi
Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edilecek

“Cyrus Solar Thermal” şirketi tarafından Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Cyrus Solar Thermal” şirketinin “Lithrodonta”, “Katalionda” ve “Mathiati” köyleri arasındaki 2500 dönümlük alana güneş parkı inşa edeceğini ve park içerisinde 40 megavat/80 megavat gücünde depolama tesisi de bulunacağını yazdı.

Haberde, güneş parkının depolama tesisiyle birlikte yılda 303 gigavat gücünde enerji üretebilme kapasitesi olacağı ifade edildi.

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