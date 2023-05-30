Güney’de faaliyet gösteren "Accept LGBTI" isimli örgütün ölüm tehdidi aldığı açıklandı

Haravgi gazetesine göre “Accept LGBTI” isimli sivil örgütün Başkan Yardımcısı Antonis Papayeorgiu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi aldıklarını ve bu olayların rutin hale geldiğini ifade etti.

Tehditler konusunda polise şikayette bulunduklarını ifade eden Papayeorgiu, ancak uzun süredir bu konuda hiçbir şeyin yapılmadığını söyledi.

Papayeorgiu, polisin LGBTI şahıslarla ilgili olarak hiçbir zaman nefret söylemine ilişkin yasayı uygulamadığını da belirtti.