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Güney'de tek başvuru ve 50 Euro'ya cinsiyet değişikliği

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Güney'de tek başvuru ve 50 Euro'ya cinsiyet değişikliği
Güney'de tek başvuru ve 50 Euro'ya cinsiyet değişikliği

Rum yönetimi, 16 yaş ve üzeri isteyen her vatandaşına, kimlik belgesindeki cinsiyet, ev, isim hanelerinde yazılanları Kayıt Dairesi’ne başvuru ve 50 Euro’luk harç karşılığında değiştirme olanağı tanıyor.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs’ta doğan ve cinsiyet kimliği ile kendisine verilen resmî kimlik belgesinde kayıtlı cinsiyetin uyumsuz olduğunu düşünen 16 yaş ve üzeri kişilere, cinsiyet kimliğinin hukuken tanındığı bir kimlik belgesi verilmesi için Kayıt Dairesi’ne başvurma hakkı tanıyan yasa tasarısının Rum Adalet Bakanı tarafından meclise sunulduğunu yazdı.

 

Habere göre yasa tasarısında, kimliğinde yazılı, cinsiyetini ve ismini, değiştirmek isteyenlerin Kayıt Dairesi’ne başvurarak yemin belgesi ve 50 Euro vermesi şartları öngörülüyor. 16 yaş ve üzerinde olan (18'e kadar) kişilere de, ailelerinin rıza göstermesi şartıyla başvuru hakkı tanınıyor.

 

Tasarının, cinsiyet kimliği ve/veya kayıtlı cinsiyet kimliği bilgilerini, ameliyat veya başka operasyon ispat/beyan etmeksizin değiştirme hakkının tesisini hedeflediği belirtilen haberde, artık kişilerin cinsel kimliklerini kimlik kartı, pasaport veya diğer seyahat belgesinde yer almasını sağlamak için, hormon tedavisi veya herhangi başka bir psikiyatrik tedavi veya cerrahi prosedür ibraz etmek zorunda kalmayacağı izahında bulunuldu.

Gazete, küçük yaştaki çocukların, doktoru tarafından, hayati risk taşıyan ciddi sağlık sorunu nedeniyle gerekli görüldüğü durumlar haricinde, cinsiyet değiştirmek için herhangi bir cerrahi müdahalenin yasak olduğunu, küçük çocuklarda cinsiyet değişikliğinin “Çocuk Cinsiyet Kimliği Kurulu”nun görüşü ile mahkeme kararıyla yapılabileceği bilgisini de verdi.

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