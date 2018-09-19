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Güneyde yakıt fiyatlarına indirim yok

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Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yakıt fiyatları nedeniyle güneydeki fiyatlarında vergi hafifletilmesine gitmeyeceklerini açıkladı. 
Güneyde yakıt fiyatlarına indirim yok

Alithia gazetesi dün resmi ağızdan yapılan açıklamayla, Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs’ın kuzeyinden benzin aldıkları için güneydeki yakıt fiyatlarında vergi hafifletilmesine gidilmesine ilişkin tartışmalara son verildiğini belirtti.

Meclis Enerji Komitesi huzurunda konuşan Yeorgiadis, Hükümetin mevcut aşamada yakın konusunda politika değişikliğine gitmesinin masada bulunmadığını ifade etti.

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla güneyde yakıtın fiyatının yüksek olmadığını belirten Yeorgiadis, sadece yakıt fiyatlarında artış olması durumunda politika değişikliği olabileceği ihtimalinden söz etti.

Kuzey ile güney arasında temel malzemeler, gıda ve ilaç gibi çeşitli ürünlerde de fiyat farklarının olduğunu belirten Yeorgiadis, oteller ve kumarhanelerdeki fiyat farklılıklarına da dikkat çekti.

Yeorgiadis, “kararlarını, sahte devlerin makamlarının kararlarına göre belirlemediklerini” söyledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, güneyde son üç yıl içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 20 oranında artış olduğunu kaydetti.

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