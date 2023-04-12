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Günlük burç yorumları (12 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (12 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (12 Nisan 2023)

KOÇ

Ailenize vakit ayırmanız gerekebilir. Sorumluluk almaktan kaçınmayın. Harcamalarınızda aşırıya kaçmamaya özen gösterin. 

 

BOĞA

Bugün çekiciliğiniz kahkahalarınızda, güleçliğinizde pek güzel çıkabilir ortaya. O nedenle bugünü birini etkilemek için kullanabilirsiniz derim. Yapın bir şeyler.  

 

İKİZLER

Hayatınızdaki bazı şeyler kontrolünüz dışında olabilir. Gidişatına bırakmak sizin için iyi olacaktır. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. 

 

YENGEÇ

Bugün biraz daha pasif ve olaylara uzak hissetmeniz çok doğal o nedenle kendiniz çok da zorlamayın koşturmaya. Her şey olacağına varıyor zaten. 

 

ASLAN

Arkadaşlarınızla düşünce ve fikirlerinizi rahatça tartışabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. 

 

BAŞAK

İş anlayışınız sayesinde muhataplarınızla sorunları kolaylıkla çözebilirsiniz bugün.  İş arkadaşlarınızla ve iş yerindeki amirlerinizle ilişkiye dikkat! 

 

TERAZİ

Gün içinde plan, düzen, organizasyon gerektiren işlere odaklanabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili kariyer planlamanızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. 

 

AKREP

Bugün özellikle öğleden sonra iş ve kariyer görüşmeleri yapabilirsiniz. Varsa bu konuda halletmeniz gereken işler yapın. Son dakika golü atmanız için iyi bir gün. 

 

YAY

Birkaç günlük seyahat planı teklifi alabilirsiniz. Güçlü bağ kuracağınız kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişiler sizden olumlu derecede etkilenebilir. 

 

OĞLAK

Bir sanatçının şevkiyle beyin fırtınası yaparken, bugün sonu gelmeyen ilham parıltılarıyla dolu olabilir zihniniz. Yaratıcı insanları çevrenizde tutun derim. 

 

KOVA

İş yerinizde yöneticinizle birlikte ortak sorumluluk gerektiren bir işe girişebilirsiniz. Bunun için deneyimli kişilerden yardım isteyebilirsiniz. 

 

BALIK

Bugün kendinizi derneklerde, sosyal işlerde, daha doğrusu birileri için bir şeyler yaparken görmek isteyebilirsiniz. Ne kadar güzel olur. 

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