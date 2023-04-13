  • BIST 5.146,11
  • Altın 1255.772
  • Dolar 19.321
  • Euro 21.2563
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2023)

» »
Günlük burç yorumları (13 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (13 Nisan 2023)

KOÇ

Konfor alanınızı genişletmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Tartışma yaşayabilirsiniz ancak doğru iletişimle bu tartışmalardan uzak durabilirsiniz. 

 

BOĞA

Çok fazla hevesiniz var ama bugün ilişkinize çok da bağlı değilsiniz gibi görünmekte.  Ama yine de çiçeklerin ve aşk mektuplarının olduğu bir gün. 

 

İKİZLER

Birkaç gündür ihmal ettiğiniz duygusal ilişkinizi ön plana almak ve bunu telafi etmek isteyebilirsiniz. Fakat bu adımları atarken temkinli davranmanızda fayda var. 

 

YENGEÇ

Bugün, geçmişten bugüne taşıdığınız küslükleri, kırgınlıkları veya gerçekleştiremediğiniz planlarınızı yerine getirmek için atılımda bulunabilirsiniz. 

 

ASLAN

Beklemediğiniz birinden bir sürpriz gelebilir. İyi bir haber kapınızı çalabilir. Başkalarına karşı yardımsever yanınız daha baskın gelebilir.  

 

BAŞAK

Bir emlak konusu, istediğiniz sonuca ulaşılmanızı sağlar. Ve ayrıca bugün dikkatinizi özellikle hoşlandığınız kişiye fazlaca yoğunlaştıracaksınız!  

 

TERAZİ

Daha özgür daha bağımsız bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir tatil ve ya seyahat planı aklınıza yerleşebilir. 

 

AKREP

Eğer bugün önemli işleriniz varsa, sabah saatleri bunun için çok uygun olmayacaktır. Öğleden sonraya bu işleri bırakmanız sizin için çok daha doğru olur. 

 

YAY

Stresli ve negatif bir gün geçirebilirsiniz. Geçmişinizdeki travmalar sizi psikolojik olarak sıkıntıya sokabilir. Çevrenizdeki insanlara derdinizi anlatmak isteyebilirsiniz. 

 

OĞLAK

Bugün iş yerinde önemli bir görev için size fazla güvenilebilir. Bir aile büyüğüyle tartışmak kalıcı kırgınlık olasılığını artırabilir. Daha olumlu olmaya bakın.  

 

KOVA

Partnerinizle karşılıklı denge ve uyum sağlayacağınız bir gün olabilir. İkili ilişkilerinizde daha pozitif olmaya gayret edebilirsiniz.  

 

BALIK

Bugün kendinizi iş, güç, para dan çok duygusal konulara daha yakın hissedebilirsiniz. Duygularınızı sonuna kadar yaşamanızı tavsiye ediyorum. Rahat olun. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (11 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 08:30
  • BM: Kızıldeniz'deki petrol tankerinin kurtarılması için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var10 Nisan 2023 Pazartesi 13:14
  • Günlük burç yorumları (10 Nisan 2023)10 Nisan 2023 Pazartesi 07:41
  • 20. Orkide Yürüyüşü yapıldı09 Nisan 2023 Pazar 19:48
  • Papa Francis, Paskalya ayininde seslendi: Arka arkaya mesajlar verdi09 Nisan 2023 Pazar 19:45
  • Gebelik ya da doğum sırasında görülen anne ölüm oranı yeniden yükselmeye başladı09 Nisan 2023 Pazar 11:47
  • Araştırma: Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolu göz retinasını taramak09 Nisan 2023 Pazar 11:20
  • Günlük burç yorumları (9 Nisan 2023)09 Nisan 2023 Pazar 08:55
  • En sadık 4 burç08 Nisan 2023 Cumartesi 17:20
  • Araştırma: Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor08 Nisan 2023 Cumartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti