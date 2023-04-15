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Günlük burç yorumları (15 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (15 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (15 Nisan 2023)

KOÇ

Aynı anda birden fazla işi yapabilme beceriniz, iş yerinde size hem saygı duyulmasını sağlayabilir hem de terfi için olanak sağlayabilir. Aktif olun bugün.  

 

BOĞA

Geçmişinizdeki birtakım insanlarla görüşmeniz ya da haber almanız mümkün. İletişimin yoğun olacağın bir gün geçirebilirsiniz. 

 

İKİZLER

Herkes sevgilisiyle kol kola siz iş yapın çalışın demiyorum ama bugün para konusunda enteresan gelişmeler olabilir. O nedenle önemli bir görüşme olursa kaçırmayın. 

 

YENGEÇ

Para akışının yoğun olacağı bir gün olabilir. Hesaplamalarınızı düzgün yapmanız, kontrolü elden bırakmamanız önemli. 

 

ASLAN

Birisi sizi işte geçmeye çalışırsa veya çelme takmaya kalkışırsa sağlam bir yanıt vermeye hazır olun. Para konusunda risk büyük dikkatli olun derim.  

 

BAŞAK

İş ilişkilerinizde pürüzler yaşayabilirsiniz. Yeterliliğinizi sorgulayacağınız anlar olabilir. Acele kararlar vermemenizde fayda var. 

 

TERAZİ

Bugün sevgilinizle birebir olmak yerine daha çok kalabalık içinde bulunmak isteyebilirsiniz. O nedenle kendinizi ille de bugünün klişelerine sokmayın. Canınız ne isterse o. 

 

AKREP

Hafta sonu tatili için seyahat etme kararı alabilirsiniz. Değişikliğin iyi geleceğini düşünebilirsiniz. Ertelemek isteyeceğiniz bazı görüşmeleriniz olabilir.

 

YAY

Seyahat ediyorsanız erken gidin çünkü gecikmeler olabilir. Parasal konularda sohbet etmek bugün en avantajlı seçenekleri çıkarabilir. İyi düşünün.  

 

OĞLAK

Aşk hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Hoşlandığınız kişinin zevklerini öğrenmeye çalışmak sizi meşgul edebilir. 

 

KOVA

Bugün kendinizi derleyip toparlamak için ideal bir gün. Hem ortalığı da toparlamanız için Ay size bugün yardımcı. Ama yine de sabrınız zorlanacak. 

 

BALIK

Alacağınız ödemeler bugün gerçekleşebilir. Para trafiğinin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Paranızı doğru finanse etmeniz oldukça önemli. 

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