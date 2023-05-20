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Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugün sizin için sağlık önem kazanıyor. Fiziksel sağlığınız kadar ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz faydalı olacaktır. 

 

BOĞA

Bugün gayrimenkul ve hassas aile meselelerine dokunmamak en iyisi. Geç saatlere kadar aşırı derecede çalışanlar için biraz rahatlama zamanı.  

 

İKİZLER

İlişkinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Eğer ilişkiniz yoksa sosyal bir aktivite planlamak isteyebilirsiniz. 

 

YENGEÇ

Bugün resmi işleriniz varsa halletmek için iyi bir gün, hele önceden beri gelen meseleler ise çok daha hızlı çözülebilir. Aceleci olmayın derim. 

 

ASLAN

Partneriniz veya ailenizden bir fert ile sorun yaşayabilirsiniz. Strese girme eğiliminiz olabilir. Elinizden geldiği kadar sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. 

 

BAŞAK

Tıp alanındaki insanlar ve kamu hizmetlerinde çalışanlar için verimli bir gün. Ve ayrıca yarım kalan işleri de bitirebileceğiniz bir gün diyebilirim.  

 

TERAZİ

Aile bireylerinizin sağlığı gündeminizi meşgul edebilir. Programınız varsa sağlık nedenlerinden ötürü aksatabilirsiniz. 

 

AKREP

Güzel bir teklifle karşılaşmanız olası. Maddi anlamda hoş gelişmeler olabilir. Beklediğiniz bir para varsa veya maddi bir genişleme için hoşluklar olabilir 

 

YAY

Aldığınız sorumluluklarda şans sizden yana olabilir. Gün içinde başarılarınızdan konuşulması sizi mutlu edebilir. Yine de fazla rehavete kapılmayın derim. 

 

OĞLAK

Bir mülkiyet meselesi herhangi birinin lehine kararlaştırılmadan önce sizin onayınıza sunulabilir. Bu tip durumlarda olabildiğince adil olmaya bakın.  

 

KOVA

Değişik fikirler edinebilir, hatta uygulamak için fırsat kollayabilirsiniz. Yeni bir uğraş edinmek isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. 

 

BALIK

Bir aile üyesi ile aranızda aşk-nefret ilişkisi olabilir. Bu konuda artık bir şeyler yapmak, durumu yaşanır hale getirmek için iyi bir gün denilebilir.  

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