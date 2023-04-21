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Günlük burç yorumları (21 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (21 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (21 Nisan 2023)

KOÇ

Yıldızlar para konusunda lehinize olduğu için gayrimenkul almayı veya satmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca sıkı bir özdenetim uygularsanız, finansal planlamanız yolunda kalacaktır.  

 

BOĞA

Bugün sosyalleşmek isteyebilir arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Seyahat konuları da bugün ki gündeminizi oluşturabilir. 

 

İKİZLER

Bugün, ekonomik anlamda çok iyi niyetli girişimlerde bulunabilirsiniz ama az para kazanıyorsunuz. İş yerinde bir krizi yönetmeniz istenebilir.  

 

YENGEÇ

Bugün kendinizi işlerin arasında boğulmuş gibi hissedebilirsiniz. Tüm gün yorucu bir koşuşturma içinde geçebilir.  

 

ASLAN

Bir aile büyüğünün ihtiyaçlarını karşılamak sizin için bugün zor olabilir. İçiniz sıkılsa da bir gün sizin de o yaşlara geleceğinizi unutmamanız gerek. 

 

BAŞAK

Uzun süredir duygusal anlamda bir şeyler hissettiğiniz bir kişiye nihayet ilk adımı atacak cesareti gösterebilirsiniz.  

 

TERAZİ

Şu an yaşadıklarınızdan memnun olabilirsiniz ve bazı yönlerden işler daha iyi olabilir. İçsel gücünüzü bulmanıza yardımcı olabilecek eylemler gerçekleştirin.  

 

AKREP

Bugün birtakım riskler almanız gerekebilir. Mantıklı kararlar vermek için yakınlarınıza danışmak isteyebilirsiniz.  

 

YAY

Bugün hayatınızı iyileştirmek için size doğru yolu gösterebilecek güçlü biriyle karşılaşabilirsiniz. Ev içi uyumu iyileştirebilecek şeyler yapabilir ve mutlu olabilirsiniz.  

 

OĞLAK

Sevdiklerinizin cömertliğinizden faydalandığını fark etmek sizi üzebilir. Kırıcı konuşmalardan kaçınmanız gerekebilir.  

 

KOVA

Eğer işiniz borsa ile ilgiliyse işlerin sizin için pek iyi gitmediğini düşünebilirsiniz. Şu anda borsacı olduğun için pişman olabilirsiniz ama yılmak yok yola devam.  

 

BALIK

Resmi veya samimi ilişkilerinizde şanslı hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Ailenizle bir araya gelmek isteyebilirsiniz.  

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