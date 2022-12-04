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Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (4 Aralık 2022)

KOÇ

Gergin ruh halinizi işe veya çevrenize yansıtma olasılığınız mevcut, enerjinizi şekillendirmek istediğiniz kalıplara yönlendirmenizde fayda var.

 

BOĞA

Söylenmemiş sözlerin yarattığı pasif agresif enerjiyi spor gibi aktif aktivitelerle atabilirsiniz, kontrol edemediğiniz konular gündeme gelebilir.

 

İKİZLER

Sosyal ortam ve gruplarda ani çıkışlar yaşanabilir, sabırlı olmanız gereken konuları ertelemenizde fayda var.

 

YENGEÇ

Kendinizi olduğunuzdan daha iyi görmeniz mümkün ancak gerçekçi bir bakış açısı edinmek için insiyatif almayı tercih edebilirsiniz. İş hayatında olumlu gelişmeler mevcut.

 

ASLAN

Geleceğe yönelik cesur atılımlarda bulunabilirsiniz, bir rutinden ziyade farklı aktivitelerde bulunmak iyi hissettirebilir.

 

BAŞAK

Partnerinizle yakınlaşmak isterken baskı kurmamaya dikkat. Ortaklı kazançlar üzerinden çeşitli diyaloglara girebilirsiniz.

 

TERAZİ

İkili ilişkilerde fedakârlıktan uzaklaşarak bencil bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, karar alırken aceleci olmayın derim.

 

AKREP

İş hayatında oldukça aktif ve hareketli olabilirsiniz. Sağlığınızın sinyallerini dikkate almanızda fayda var.

 

YAY

Romantik ilişkilerinizde gergin dakikalar yaşanabilir. Çocuksu tarafınızın kendini hissettirmesi mümkün.

 

OĞLAK

Aile içi iletişim kurarken nabzı yükselten diyaloglar gerçekleşebilir. Disiplin etme arzunuzu kontrol etmenizde fayda var.

 

KOVA

Ani çıkışlar ve patlamalar gerçekleşebilir, şekillendirmek istediğiniz konularda yaratıcı olabilirsiniz.

 

BALIK

Finansal konularda girişimleriniz olabilir. Kendi fikir ve düşüncelerinizi paylaşırken hırçın tavır sergilemeniz mümkün.

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