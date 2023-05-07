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Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugünün uygun gökyüzü konumundan faydalanabilirsiniz. Kardeşlerinizin ve ağınızın yardımıyla, genişlemesine yardımcı olabilecek yeni bir iş kurma planlarınız olabilir. 

 

BOĞA

Partnerinizle aranızda güven sorunları yaşanabilir. Agresiflikten kaçınmanız ilişkiniz açısından oldukça önemli olabilir.  

 

İKİZLER

Profesyonel kapasitenizde etkin bir şekilde çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınız bazı önemli iş seçimleri yapmanızda size yardımcı olabilir.  

 

YENGEÇ

Hayatınızdaki bazı belirsizlikler canınızı sıkıyor olabilir. Sabırlı olmanız gerekebilir. Sakin olun ve kendinizi suçlamayın derim. 

 

ASLAN

Heyecanınızı korumak için ihtiyacınız olan dinlenmeyi, uzunca molayı almanız bugün önemli. Evinizdeki veya iş yerinizdeki ufak değişiklikler size iyi gelecek.  

 

BAŞAK

Bugün uzun vadeli bir işe girmek isteyebilirsiniz. İşiniz ve kariyeriniz konusunda riskli kararlar almak isteyebilirsiniz. 

 

TERAZİ

Gökyüzü bugün özellikle maddi konularda negatife dönüyor, bu da yükümlülüklerinizden ve verdiğiniz şeylerden kopmuş hissedebileceğinizi gösteriyor. 

 

AKREP

Finansal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Gerek mesleki gerek kişisel projeleriniz, hayatınızdaki önemli kişilerin ilgisini çekebilir. 

 

YAY

Rakiplerinize ve rakiplerinize göz kulak olmanız çok önemli bugün. Çünkü aksi takdirde bir komplo sizi hedef alabilir. Daha dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ederim. 

 

OĞLAK

Bugün beklenmedik, sürpriz, ani bir seyahat gündeme gelebilir. Harcamalarınızın göze battığı bir gün olabilir. 

 

KOVA

Herhangi bir şeyi imzalamadan önce belgeyi dikkatlice okumanız öneririm. Yeni gelir kaynakları keşfederseniz birikimleriniz artabilir. 

 

BALIK

Aşk ilişkinizde olumlu gelişmeler olabilir. Bu konuda çevrenizden alacağınız destek önemli olabilir. Son derece keyifli bir gün geçirebilirsiniz. 

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