Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmaları için cumartesi günü New York’a giden Anastasiades, basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs barış müzakerelerindeki hareketsizlikten dolayı bu yılki toplantıyla özellikle ilgilendiklerine işaret etti.



Anastasiades, BM Genel Sekreterinin özel görevlisi Jane Holl Lute’nin raporu ya da 28 Eylül’deki planlı görüşmeleri esasında, ya iki toplumlu müzakereler ya da yeni bir konferans şeklinde müzakerelerin başlamasını ihtimal dâhilinde gören BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beklenilen girişimine değindi.



Anastasiades, “Bizim görüşümüz çok iyi bilinmektedir. Biz kararlıyız ve yeni bir başarısızlıktan kaçınmak için bir hazırlıktan sonra müzakerelerin başlamasına, Guterres çerçevesi esasında kaldığımız yerden yeni bir Konferans’a istekliyiz” şeklinde konuştu.



Anastasiades, hazırlık olması gerektiğinden bahsetmesinin, Cenevre’de müzakerelerin başlaması için bir ön şart olan ve Ocak 2017’de Kıbrıs Türk tarafınca sunulan haritanın geri çekilmesiyle ilgili olduğunu izah etti.



Nicos Anastasiades, müdahale haklarının kaldırılması ve Türk askerlerinin geri çekilmesini içeren güvenlik konusuyla ilgili Türkiye’nin niyetleri bakımından da gerekli olduğuna dikkat çekti; “Biz Genel Sekreterin oldukça anlaşılır şekilde anlattığı gibi normal bir devleti hedefliyoruz” dedi.



BM Genel Kurulu haftası içinde kendisinin ve Dışişleri Bakanı’nın yapacağı görüşmelerden de söz eden Anastasiades, New York’a gelecek olan Maliye Bakanı Harris Georgiades ve Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis, İkinci Sermaye Bağlantılı Yatırım’la ilgili Kıbrıs forumu dolayısıyla New York’a gelecek olan Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilides için de randevular ayarlandığını bildirdi.





Nicos Anastasiades, New York’ta bulunduğu süre içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı ve diğer liderlerle de görüşme fırsatı bulacağını da belirtti.





Nicos Anastasiades, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in ekim ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini de duyurdu.



Anastasiades, New York’ta Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, Yahudi-Amerikan kuruluşları, ayrıca Amerika Başpiskoposu Demetrios ile de görüşmelerde bulunacağını duyurdu.



Anastasiades’e New York’ta, eşi Bayan Andri Anastasiades, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Rum Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vassilis Palmas ve diğer yetkililer eşlik ediyor.