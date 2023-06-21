  • BIST 5.242,67
  • Altın 1460.508
  • Dolar 23.5373
  • Euro 25.7234
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Guterres’ten “tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma” çağrısı

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu "hayati" girişimin süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu bildirildi.
Guterres’ten “tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma” çağrısı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı’nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.

Gıda ihracatlarının Ekim 2022’de 4,2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, “BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM’nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya’da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022’den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart’ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz’da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 166’ya yükseldi19 Haziran 2023 Pazartesi 19:13
  • Hindistan’da ‘ölüm dalgası’ alarmı: ‘İnsan vücudunun dayanabileceği sınırı aştı’19 Haziran 2023 Pazartesi 14:43
  • Papa Franciscus, Yunanistan açıklarında ölen göçmenleri andı19 Haziran 2023 Pazartesi 13:38
  • Dünya bu görüşmeye kilitlendi… Blinken’dan Çin’de kritik temaslar19 Haziran 2023 Pazartesi 11:55
  • Şehri çekirge sürüsü istila etti: Kıyamet iddiası18 Haziran 2023 Pazar 21:27
  • Suudi Arabistan: Şu ana kadar hac için bir milyondan fazla kişi geldi18 Haziran 2023 Pazar 17:21
  • Yolcu gemisinde yangın: Açık denizde panik çıktı18 Haziran 2023 Pazar 14:30
  • Aşırı sıcaklar 8 can aldı17 Haziran 2023 Cumartesi 14:59
  • Dünyada haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı16 Haziran 2023 Cuma 21:34
  • Dünya Bankası’ndan iklim değişikliği açıklaması16 Haziran 2023 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti