Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunda sona doğru gidiliyor

Çeşitli sebeplerle yapımına ara verilen yaklaşık 17 kilometrelik yolun, Güzelyurt ile Doğancı kavşağı arasındaki 10 kilometrelik bölümü 2018 yılında kullanıma açılmıştı.

Geriye kalan bölümde uzun süre ara verilen çalışmalar yeniden hız kazandı.

Üst temel ve asfaltlama gibi çalışmaların yoğunluk kazandığı yol güzergahında iş araçları aralıksız hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yol çalışmaları, trafik levhaları, oto bariyerler, refüj betonları ve yol çizgileri gibi tüm yatay ve düşey işaretlemelerin de yapılmasıyla tamamlanacak.

Özellikle Lefke ve bölge halkının açılmasını dört gözle beklediği yoldaki çalışmaların, Temmuz ayı sonlarında tamamlanması hedefleniyor.

Yolun tamamlanmasıyla Lefke’ye ulaşım kolaylaşıp, yolu kullanacaklar için hem zaman tasarruf hem de yakıt tasarrufu sağlanmış olacak.

Konunun yakından takipçisi olan Lefke bölgesi sivil toplum örgütü temsilcileri, yolun bitirilmesinin Lefke’ye sağlayacağı katkıları BRT’ye değerlendirdi.

Sivil toplum örgütü temsilcileri, yolun, ara yol bağlantılarının da iyi planlanmasıyla bölge trafiğine ciddi bir rahatlatma getireceğini belirttiler.

Vatandaşlar da çalışmaların hız kazanmasından memnun ve yolun Lefke’ye kazandıracaklarından umutlu.BRT