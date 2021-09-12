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Güzelyurt Tapu Dairesi'nde pozitif vaka, daire 7 gün kapatıldı

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Güzelyurt Tapu Dairesi'nde pozitif vaka, daire 7 gün kapatıldı
Güzelyurt Tapu Dairesi'nde pozitif vaka, daire 7 gün kapatıldı

İşte açıklama;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÜZELYURT KAZA TAPU AMİRLİĞİNDE İŞLEM YAPACAK OLAN VATANDAŞLARA ÖNEMLE DUYURULUR.

İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimiz, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinde Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğine başvurmalarını önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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